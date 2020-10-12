Фелинолог объяснила, почему пенсионеру нужно завести кошку в пандемию

Домашний питомец может подарить представителю старшего поколения чувство востребованности. В процессе заботы о нем пенсионеры будут больше двигаться, ощущать себя увереннее. Помимо прочего, кошки обладают «целительными» способностями. По словам Антоненко, научные исследования доказали, что коты могут понижать артериальное давление с помощью своих лап.

«Этот эксперимент мы проводили с котовладельцами, страдающими гипертонией. Измеряли им давление до взаимодействия с животными и после. В итоге у всех мы обнаружили снижение давления без приема лекарств», — пояснила специалист.

Она отметила, что присутствие этого животного в доме является отличной профилактикой инсультов и инфарктов. Эксперт объяснила, что от мурчания кошки человек испытывает своего рода релаксацию. Кроме этого, эти питомцы умеют избавлять от стресса. Для уменьшения чувства тревожности фелинолог посоветовала гладить любимца минимум по 10 минут в день.