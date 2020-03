Мурчание котиков, шелест купюр и I Will Survivе. Россияне рассказали, что слушают на карантине

Очевидно, пока сидишь дома в четырех стенах, нужно побольше бодрящей и жизнеутверждающей музыки. По крайней мере, такой позиции придерживаются большинство опрошенных. Из популярных здесь — I Will Survive Глории Гейнор и саундтреки к геройским фильмам. Самый мотивирующий саундтрек — к фильму «Рокки 3» — Eye of the Tiger группы Survivor. Для бодрости и поднятия духа россияне запрашивают даже гимн России.

Еще люди вспоминают хиты 2000-х а-ля группы «Руки вверх» и «Иванушки».

Одна треть респондентов сообщила, что на удаленке хочется концентрации, поэтому здесь поможет классическая музыка. Причем не только ушедшей эпохи, но и современная — Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макс Рихтер. Еще лучше звуки природы. Из любимых у россиян — шум дождя, морских волн и треск дров в камине. Некоторые (но их немного) скучают по офису и включают шум толпы и города.

Еще россияне стали чаще запрашивать в поисковой строке звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котиков.