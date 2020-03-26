    26 марта 2020, 11:09

    Мурчание котиков, шелест купюр и I Will Survivе. Россияне рассказали, что слушают на карантине

    Эля Данилюк

    Что включать фоном, пока сидишь в самоизоляции? «Яндекс.Музыка» провела целое исследование на эту тему. В топе — жизнеутверждающие песни и хиты из 2000-х. Но есть и весьма занимательные звуки. Например, шелест свежих купюр из банкомата.
    Мурчание котиков, шелест купюр и I Will Survivе. Россияне рассказали, что слушают на карантине

    Очевидно, пока сидишь дома в четырех стенах, нужно побольше бодрящей и жизнеутверждающей музыки. По крайней мере, такой позиции придерживаются большинство опрошенных. Из популярных здесь — I Will Survive Глории Гейнор и саундтреки к геройским фильмам. Самый мотивирующий саундтрек — к фильму «Рокки 3» — Eye of the Tiger группы Survivor. Для бодрости и поднятия духа россияне запрашивают даже гимн России.

    Еще люди вспоминают хиты 2000-х а-ля группы «Руки вверх» и «Иванушки».

    Одна треть респондентов сообщила, что на удаленке хочется концентрации, поэтому здесь поможет классическая музыка. Причем не только ушедшей эпохи, но и современная — Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макс Рихтер. Еще лучше звуки природы. Из любимых у россиян — шум дождя, морских волн и треск дров в камине. Некоторые (но их немного) скучают по офису и включают шум толпы и города.

    Еще россияне стали чаще запрашивать в поисковой строке звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котиков.