Ученые объяснили, почему лучше не пользоваться гаджетами перед сном

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что человек должен выключать свой смартфон в 21:00, чтобы продуктивнее провести следующий день. Член МОО «Ассоциация сомнологов» Алена Максимова объяснила, почему важно отказываться от гаджетов перед сном, написал Life.

Дело в том, что просмотр роликов и чтение текста с экрана телефона или планшета вызывает расстройство сна. Дисплей излучает синий свет, который негативно влияет на некоторые процессы в организме человека.

«Использование смартфона перед сном может привести к нарушению сна, это связано с тем, что голубой свет экрана приводит к снижению синтеза мелатонина — гормона, который отвечает за засыпание, за здоровый сон», — пояснила Максимова.

Она отметила, что в смартфоне человек обычно сидит в социальных сетях либо просматривает ленту новостей. В этот момент люди, сами того не замечая, получают дополнительную психологическую нагрузку. Из-за этого могут возникнуть проблемы с засыпанием.

Чтобы уведомления не вызывали искушения взять гаджет в руки, нужно перевести его в режим «Не беспокоить». Все накопившиеся сообщения можно будет прочитать с утра.