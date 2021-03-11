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    11 марта 2021, 12:11

    Ученые объяснили, почему лучше не пользоваться гаджетами перед сном

    Полина Петрова

    Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что человек должен выключать свой смартфон в 21:00, чтобы продуктивнее провести следующий день. Член МОО «Ассоциация сомнологов» Алена Максимова объяснила, почему важно отказываться от гаджетов перед сном, написал Life.

    Ученые объяснили, почему лучше не пользоваться гаджетами перед сном

    Дело в том, что просмотр роликов и чтение текста с экрана телефона или планшета вызывает расстройство сна. Дисплей излучает синий свет, который негативно влияет на некоторые процессы в организме человека.

    «Использование смартфона перед сном может привести к нарушению сна, это связано с тем, что голубой свет экрана приводит к снижению синтеза мелатонина — гормона, который отвечает за засыпание, за здоровый сон», — пояснила Максимова.

    Она отметила, что в смартфоне человек обычно сидит в социальных сетях либо просматривает ленту новостей. В этот момент люди, сами того не замечая, получают дополнительную психологическую нагрузку. Из-за этого могут возникнуть проблемы с засыпанием.

    Чтобы уведомления не вызывали искушения взять гаджет в руки, нужно перевести его в режим «Не беспокоить». Все накопившиеся сообщения можно будет прочитать с утра.