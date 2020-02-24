Россияне назвали любимые начинки для блинов на Масленицу

Жители России больше всего любят блины с мясом. Но если выбирать из сладких, то отдают предпочтение сгущенке. К такому выводу пришли авторы исследования самых популярных начинок для блинов в России.

Из несладких начинок большинство (61% участников опроса) выбрали мясную, из сладких в лидерах примерно с тем же результатом оказалась сгущенка, передает РИА «Новости».

В число самых популярных начинок россиян также вошли варенье и джем (58%), сметана (57%) и творог (54%).

Что касается способа приготовления, то чаще всего россияне доверяют семейным рецептам или советам. Кстати, большинство собираются провести последний день Масленицы в кругу родных и близких. Больше трети еще и планируют все вместе сжигать чучело зимы.

«Больше половины опрошенных (60%) рассчитывают съесть блины несколько раз в неделю. Значительная доля (23%) россиян будут есть их каждый день на протяжении всей праздничной недели, и лишь 12% респондентов рассказали, что едят блины на Масленицу один раз — в последний праздничный день», — отметили авторы исследования.

Исследование проводили сервис доставки еды Delivery Club и компания ResearchMe. В опросе приняли участие более 2,9 тысячи пользователей старше 16 лет из всех федеральных округов.

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта.