Россияне бросились скупать лекарства

Если сравнивать объем продаж в аптеках с прошлым месяцем, то в марте спрос увеличился примерно на 50%. И все из-за панических настроений россиян, которые боятся, что лекарства могут закончиться.

Самые популярные препараты, которые раскупают быстро, — иммуномодуляторы, противовирусные лекарства, витамины и санитайзеры. Первое место, по традиции, у медицинских масок.

Еще одна боязнь россиян — что лекарства могут взлететь в цене, поэтому многие хотят «урвать» в аптеках препараты по старым ценникам. Как рассказал директор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой, цены и правда поднимутся на фоне падения рубля. В первую очередь, это касается импортных лекарств. Поставщики уже заявляют о повышении цен на 5%.

Но некоторые участники рынка уверены, что вслед за резким скачком продаж может быть такое же быстрое падение. К примеру, в сети «36,6» прогнозируют, что после 23 марта снижение составит 20%.

Проблем с масками у россиян не будет. В этом уверены в Минпромторге. Ведомство заявило о поставках защитных масок в регионы.

По поводу лекарств тоже беспокоиться не о чем. Владимир Путин уже подписал указ о дистанционной продаже препаратов, которые отпускаются без рецепта. Их можно будет купить через интернет с 27 марта.

Сейчас в России — 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это данные на 23 марта. Выздоровели 17 человек.