Коронавирус в России и мире. Главное на 23 марта

Число заразившихся новым типом коронавируса в мире продолжает расти. Сейчас инфицированных уже больше 335 тысяч. Вакцина появится не скоро — только где-то через год. В целях предотвращения распространения заболевания Евросоюз может закрыть границы стран-участниц на два года. Россия с 23 марта максимально ограничит связи с внешним миром.

В России

За последние сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране стало на 61 больше. Теперь в России 367 заболевших. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Минпромторг начал централизованные поставки медицинских масок в региональные аптечные сети. Они непрерывно будут снабжать население масками через аптеки, а также затруднят спекуляцию товаром недобросовестным гражданам — все поставки отслеживаются.

В целях предотвращения распространения коронавируса всем российским кинотеатрам рекомендовали временно закрыться с 23 марта. Российские школы уходят на каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно для профилактики распространения коронавируса. В это время для детей организуют дистанционное обучение.

С этого же дня Россия максимально ограничит авиасообщение с внешним миром. Ограничение не коснется только прямых рейсов до мировых столиц. Чартеры продолжат эвакуацию россиян, которые застряли за границей.

Поскольку в стране приняты достаточные меры, чтобы предупредить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, введения жесткого карантина в ближайшее время можно не ждать, заявили в оперштабе.

В ночь на 23 марта Россия отправила в Италию два борта российских ВКС со специалистами и оборудованием для борьбы с пандемией COVID-2019. Первый борт приземлился в аэропорту Пратика-ди-Маре.

В мире

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 335 тысяч человек. Только в Италии коронавирусом заражены свыше 46 тысяч граждан. За прошедший сутки в стране скончался 651 пациент.

Из-за коронавируса парламент Франции принял закон о введении чрезвычайного санитарного положения в стране на два месяца.

Развитие ситуации с коронавирусом в европейских странах приобретает неприятную тенденцию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин. Врач, который делал ей прививку, заразился коронавирусом. Евросоюз может закрыть границы стран-участниц на два года.

Для помощи в борьбе с коронавирусом президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию. Около трети населения США или более 95 миллионов человек уже находятся в состоянии карантина. Главными центрами эпидемии остаются Нью-Йорк и Калифорния.

ВОЗ сделала неутешительный прогноз по вакцине от коронавируса: она появится еще не скоро — где-то через год. И сначала вакцину нужно испытать, а потом произвести столько, чтобы хватило на всех.

При этом французский Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) объявил о старте клинического исследования, которое поможет оценить четыре экспериментальных способа лечения COVID-19.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал сроки, в которые будет принято окончательное решение по Олимпиаде-2020 в Токио. По его словам, ответ на вопрос пройдут ли Игры в установленные ранее дни решится в течение следующих четырех недель.