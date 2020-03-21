Дистанционно продавать лекарства россиянам планируют с 27 марта

Президент Владимир Путин уже подписал указ о дистанционной продаже лекарств, которые отпускаются без рецепта. Россияне смогут начать покупать медицинские препараты с 27 марта.

Срок начала дистанционной продажи указан в плане действий по обеспечению устойчивого развития экономики на фоне коронавируса. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития назначили ответственными исполнителями плана. Решение касается только безрецептурных лекарств и медицинских изделий.

Указ о дистанционной реализации 17 марта подписал президент России Владимир Путин. При этом он поручил кабмину следить, чтобы мошенники не предлагали россиянам контрафакт или пустышки.

После подписания указа компания «Яндекс.Такси» сообщила, что уже договорилась с несколькими сетями аптек о доставке препаратов. Жители смогут делать заказ в сети, а затем понять доставку на дом от такси. Сервис сначала планируют опробовать, а затем внедрить, если тестирование пройдет успешно.

Из-за пандемии коронавируса власти России начали принимать активные меры. В стране вводят удаленную работу, продлевают каникулы и отменяют массовые мероприятия. По последним данным, COVID-19 заболели 253 человека. Вылечились 12 пациентов. Всего в мире коронавирусом заражены более 276 тысяч человек.