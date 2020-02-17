Блины, ярмарки, квесты и хороводы. Где в Подмосковье отпраздновать Масленицу

Проводы зимы пройдут по всему Подмосковью. С 24 февраля по 1 марта в округах будут есть блины, водить хороводы, кататься на упряжках и петь русские народные песни. Список самых ярких масленичных мероприятий составил комитет по туризму Московской области.

Источник фото: пресс-служба комитета по туризму Московской области

В Одинцовском городском округе Масленицу проведут с размахом. Всех желающих приглашают на «Широкую Масленицу в Захарово» с Надеждой Бабкиной.

В деревне Захарово гулять будут 29 февраля, с 10:00 до 17:00. Гостей праздника ждут хороводы, пляски, песни, заигрыши, катание на старинных качелях и каруселях, игры и забавы.

Коломна приглашает на «Масленицу в Коломенском Кремле». 1 марта проводы зимы начнут в 12 часов. Мероприятие пройдет в духе традиционных русских широких гуляний.

Много развлечений ждет и гостей «Масленицы на набережной озера Сенеж» в городском округе Солнечногорск. Там 1 марта, с 13:00 дня до 17:00, встречать весну будут с главным масленичным обрядом, балаганными забавами, катанием на хаски, битвой хоров с участием проекта «Активное долголетие».

Источник фото: пресс-служба комитета по туризму Московской области

Клин приглашает гостей 29 февраля на детскую Масленицу, а 1 марта с 12 дня состоится завершение фестиваля «Широкая Масленица». Все мероприятия пройдут в сквере имени С. А. Афанасьева и Сестрорецком парке.

Празднование Масленицы в Серпухове пройдет 1 марта под Соборной горой. Для гостей подготовили множество развлечений. На гуляньях будет несколько локаций: «Театр-балаган», «Богатырская застав», «Блинный маркет», «Веселая слобода» и «Хороводная».

В Сергиевом Посаде Масленицу отпразднуют на Советской площади. Там будут развлекать интерактивными играми и стилизованными аттракционами. А в фотозонах можно будет запечатлеть хорошее настроение на память. Мероприятие пройдет 1 марта, с 11:00 до 16:00.

Источник фото: пресс-служба комитета по туризму Московской области

Необычная «#ЯжМасленица» пройдет в парке «Елочки» в Домодедове 1 марта, с 11 утра до семи вечера.

Днем можно принять участие в праздничном шествии, посмотреть концерт с участием творческих коллективов округа, а также поиграть на интерактивных площадках. Для любителей подумать устроят масленичный квест и различные мастер-классы. В финале сожгут чучело Масленицы.

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве ждет гостей 1 марта, с 12:00 до 15:00. Масленицу здесь отметят мастер-классами, интерактивными играми, ярмаркой, активными развлечениями, карнавальным шествием «Масленичный поезд», конкурсами на поедание блинов и самую длинную косу.

Источник фото: пресс-служба комитета по туризму Московской области

Жителей Талдома праздник ждет в парках культуры и отдыха «Победа» и «Солнечный берег». Начнутся гулянья 1 марта в 11 часов утра. В парке «Победа» для самых маленьких покажет представление кукольный театр. Также на мероприятии проведут обряд «Масленичная коса», будут работать интерактивные площадки «Блинные забавы», «Молодецкие забавы», «Обжорный ряд» и другие.

А парк «Солнечный берег» приглашает на ярмарку, квесты, конкурсы и концерт.

Источник фото: пресс-служба комитета по туризму Московской области

Празднования в Балашихе будут идти два дня.

29 февраля, с 12 до 15:00, праздник «Широкая Масленица» пройдет на площади перед администрацией микрорайона Железнодорожный. В программе концертная программа, конкурсы, игры, молодецкие забавы, праздничная торговля, раздача блинов, фотозоны, ростовые куклы, сжигание чучела.

А 1 марта, с 12:00 до 14:00, провожать зиму будут на площади перед Ледовым дворцом «Арена „Балашиха“». Гостей ждут театрализованное представление, конкурсы, игры, молодецкие забавы, концертная программа, праздничная торговля, раздача блинов, фотозоны, ростовые куклы и сжигание чучела.