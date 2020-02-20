Ешь до отвала, ходи в гости и жги. Отмечаем Масленицу правильно

Зима скоро закончится, а значит, не миновать масленичной недели. Это время для блинов, гостей, веселья и самой яркой части — сожжения чучела. А вы знали, в чем смысл этого обряда и, вообще, этих семи дней? «360» расскажет, когда отмечают Масленицу, как приготовить самый необычный блин и что означает этот праздник для православных.

Когда Масленица в 2020 году

Дата Масленицы меняется каждый год, в зависимости от даты празднования Пасхи. В 2020-м масленичная неделя начнется 24 февраля и закончится 1 марта — Масленица будет именно в этот день.

Масленица отмечается в течение недели перед Великим постом. За эти семь дней проходят как спокойные, так и очень активные традиционные мероприятия. По крайней мере так Масленицу отмечали наши предки.

Ярмарки, танцы, разные спортивные состязания — все это традиционные атрибуты Масленицы. Источник фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

Православная Масленица

В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей, последний день которой именуется Прощеным воскресеньем.

Бывший внештатный священнослужитель Московского патриархата в сане игумена и клирик неканонической религиозной организации «Истинно-православная церковь» Иннокентий Павлов по просьбе «360» кратко рассказал, что обычно делают верующие во время Масленицы.

В духовном плане — поют покаяния, потом наступает Великий пост, люди ограничивают себя в еде — не едят ни мясных, ни молочных блюд. Обычно в пятницу идут к исповеди, а в субботу причащаются. Другое дело, что все эти обычаи от нас уходят, молодежи это неинтересно. Другое время, другие нравы Иннокентий Павлов.

Каких-то строгих предписаний по поводу действий во время масленичной недели нет. Нужно лишь ходить друг к другу в гости на блины. Но только до последнего дня недели, потому что это Прощеное воскресенье и веселиться в этот день не принято.

В пятницу — исповедаться, а в субботу — причаститься. Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Пятаков

Сразу после Масленицы наступает Великий пост. Как-то по-особенному к нему готовиться не нужно, поделился Павлов, но за день до него следует прекратить безудержное веселье и стать спокойнее.

Готовиться не надо. Пост и есть пост. Прекращается веселье. В старину на Масленицу на тройке с бубенцами катались, гулянья были. Гулянья и сейчас проходят. Потом все заканчивается, начинаются скорбные песнопения, читается до первой недели поста покаянный Канон Андрея Критского Иннокентий Павлов.

Великий пост и Пасха

Для любого православного человека одним из главных праздников является Пасха. Но перед этим необходимо пройти через Великий пост. Он начнется сразу после Масленицы, 2 марта, а закончится 18 апреля.

Помните, что в 2020 году светлый праздник Пасхи, или Воскресения Христова, согласно православному календарю, выпадает на 19 апреля. Это древнейшее и самое важное торжество для верующих, про которое говорят — «праздников праздник и торжество из торжеств». О других важных датах можно узнать в православном календаре на 2020 год, который подготовил «360».

Необычный рецепт блинов

Если вам надоели классические блины, то предлагаем поэкспериментировать. Можно порадовать семью блинчиками с ветчиной, сыром, либо удивить домочадцев чем-то совсем необычным — блинами с коньяком и шоколадом. Все-таки следующий месяц придется ограничивать себя во многих продуктах.

Ингредиенты:

1. Горький шоколад — 80 граммов;

2. Молоко — 0,5 литра;

3. Мука — 200 граммов;

4. Яйцо — 3 штуки;

5. Коньяк — 3 столовые ложки;

6. Сахарная пудра — 2 столовые ложки;

7. Сливочное масло — 40 граммов;

8. Какао-порошок — столовая ложка;

9. Соль — 1 щепотка;

10. Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Разломить плитку шоколада на кусочки и растопить. Соединить муку и какао-порошок, добавить половину молока и перемешать. Оставшееся молоко подогреть и влить в шоколад. Далее нужно растопить сливочное масло и добавить его к шоколадному молоку. Потом взбить яйца с солью и сахаром, добавить в тесто, влить шоколадную массу в тесто и дать настояться два часа. После этого добавить коньяк и перемешать. И последний штрих — выпечь как обычные блинчики. Для красоты можно добавить сахарной пудры и варенья.

Источник фото: Public domain

История Масленицы

Масленица, или Сырная седмица, — наиболее древняя среди недель перед Великим постом. Она появилась под влиянием палестинской монашеской практики — местные иноки почти 40 дней перед Пасхой проводили в одиночестве, расходясь по пустынным местам. К началу Страстной седмицы (начинается 5 апреля и заканчивается 11 апреля) они вновь сходились. Некоторые не возвращались, потому что умирали в пустыне. Понимая, что каждый новый пост может стать последним в их жизни, монахи за день до расставания просили друг у друга прощения и обменивались теплыми словами.

Отсюда и название — Прощеное воскресенье. Этот день заканчивает череду подготовительных недель (22 дня) к Великому посту. Именно в эти дни Церковь настраивает верующих на нужный духовный лад.

Традиции и обычаи

На каждый день Масленицы был свой обряд, но все они, по сути, сводились к сватовству, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

Вся неделя делится на два периода: Узкая и Широкая Масленица. Узкая длится первые три дня — понедельник, вторник, среда. А широкая — последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые трое суток можно заниматься хозяйственными работами, а вот с четверга весь труд прекращался. Каждый день праздника начинался по-своему.

В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — смотрины невест, в среду — поедание блинов. С четверга начиналось бурное веселье.

Перетягивание каната — одна из популярнейших спортивных дисциплин на Руси. Грех не устроить состязание во время масленичной недели. Источник фото: РИА «Новости»/Евгения Новоженина

Неотъемлемой частью праздника было катание на лошадях. Мужчины, которые собирались жениться, специально для этого покупали сани. Молодежь также каталась с ледяных горок, прыгала через костер и захватывала снежный городок (это такая древняя игра в войнушку со снежками и снежными замками).

Блины — основное угощение и символ Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно много — с четверга по воскресенье. Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали, чтобы он прогнал зиму, а круглый румяный блин символизировал начало тепла, так как очень похож на летнее солнце. На Руси был обычай: первый блин всегда за упокой. Его отдавали нищему для поминания всех усопших или клали на окно.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник. Его считали днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

Исполнители файер-шоу оригинально поджигают Масленицу. РИА «Новости»/Павел Лисицын

И самая важная масленичная традиция — сожжение чучела. Просто поджечь куклу — не в этом суть обряда. Важнейшее действие заключалось в том, чтобы нарядить чучело. Наши предки наряжали Масленицу в старый, рваный костюм — все-таки нужно уничтожить символ «постаревшей» за три месяца зимы и «воскресить» весну.

В современной вариации праздника чучелу разрисовывают лицо, делают закрытые глаза, алые щечки. Видимо, чтобы даже Масленица следовала современным гламурным трендам.

Не стоит забывать, что обряд сожжения Масленицы не имеет никакого отношения к православию. Церковь считает эту традицию языческим пережитком, но для многих людей, в том числе верующих, это просто представление без какого-то подтекста. Тем более что это очень яркое шоу.