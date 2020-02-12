Напитки из сои, овса, миндаля и кокоса могут заменить молоко для тех, кто страдает непереносимостью молочного белка или лактозы. Они подходят и веганам, но полностью исключать этот продукт из рациона остальным людям смысла нет.

В растительных напитках, заметили специалисты Роскачества, много полезных микроэлементов. Например, на нервную систему благотворно влияют витамины группы B. Некоторые виды «немолочного молока» содержат также витамины из групп H и E, кальций, железо, цинк, медь, кремний и калий. Благодаря им ногти и волосы становятся лучше.

Растительный белок из соевых напитков хорошо усваивается, в нем достаточно аминокислот. В гречневом молоке отсутствует глютен, а это важно для тех, кто его не переносит.

Специалисты заметили, что полностью заменить коровье молоко такие напитки все-таки не могут. Некоторые из них к тому же намного жирнее традиционных молочных. А напитки на основе орехов и вовсе могут вызывать пищевую непереносимость, поскольку орех — один из сильнейших аллергенов.

В Роскачестве посоветовали внимательно изучать состав растительных напитков. В нем могут быть не всегда полезные растительные масла. Зачастую производители добавляют в них еще и сахар, о вреде которого давно говорят как зарубежные, так и отечественные специалисты.

Кроме того, для растительных напитков действует только общий технический регламент для всех пищевых продуктов. В магазины таким образом может попасть любой товар, который соответствует указанным в нем требованиям.