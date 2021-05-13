Россиянам рассказали, какое магазинное печенье опасно для здоровья

Большинство видов печенья на полках магазинов может быть опасным для здоровья. В их составе содержится огромное количество сахара, маргарина и кондитерские жиры. Эти продукты могут вызвать аллергию или создать проблемы с сердцем.

«90% печенья содержит муку высшего сорта, огромное количество сахара, растительные масла, маргарин, кондитерский жир или заменитель жира. При этом даже те изделия, которые ранее считались безопасными — например, бублики, сушки — на сегодняшний могут содержать и кондитерские жиры», — рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко, пишет «Главред».

Печенье с добавлением этих ингредиентов может вызвать аллергию, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

При покупке печенья в магазинах стоит обратить внимание на состав. Если на упаковке написано, что использовались растительный жир в твердом состоянии, масло отбеленное, масло рафинированное, марагарин, кондитерский жир, заменитель сливочного масла или растительное масло без указания его состояния, то лучше отказаться от приобретения этого продукта.