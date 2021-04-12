Пищевой технолог опроверг информацию о вреде глутамата натрия

Пищевой технолог Юлия Леликова опровергла информацию о вреде употребления глутамата натрия (Е621) для здоровья человека, сообщил телеканал «Звезда».

По ее словам, это вещество производится через гидролиз натурального растительного белка. Оно не усиливает вкус продукта, а придает ему принципиально иной оттенок вкуса. Речь идет об умами, или вкусе высокобелковой пищи. Способность определять его зародилась у человека, когда первые люди эволюционировали из приматов.

«Были тогда и глутаминовые рецепторы — своеобразные маркеры, указывающие зарождающемуся человеку на высокое содержание в пище белка», — пояснила Леликова.

Уже примерно 100 лет известно о существовании пятого вкуса умами, кроме знакомых всем кислого, горького, соленого и сладкого.

Также производители часто добавляют в продукты пальмовое масло. Оно широко применяется из-за невысокой цены. В основном его используют при производстве растительного жира, добавляют в печенье, хлеб, детское питание, маргарин и сливки. Иногда компонент добавляют и в корм молочного скота. Не так давно по этому поводу разгорелся крупный скандал в Канаде.