Имбирное печенье и лечо. Эксперты рассказали, сколько стоит еда космонавта

Космонавтам требуется потреблять 3200 калорий в день. Едят путешественники на орбиту четыре раза в день. Life узнал в сервисе доставки продуктов, сколько стоит их недельный рацион.

Стоимость продуктов для космонавта на семь дней обойдется россиянину почти в 5300 рублей. В корзине есть рис, курага, творог, кедровые орехи, заливное, антрекот, говядина, говяжий язык, кабачковая икра, лечо, рыбные консервы, курица, имбирное печенье, крем-супы, фрукты, овощи, кофе и чай, а также витамины.

В настоящее время есть только один официальный российский производитель еды для космонавтов — Бирюлевский экспериментальный завод. Он был основан в 1940-х годах для обеспечения солдат на фронте мясным провиантом.

Ранее советский космонавт Александр Александров рассказал о впечатлениях от полета Юрия Гагарина, который он совершил 12 апреля 1961 года. В этот день все радиостанции нашей планеты прервали свои передачи ради новости о первом человеке в космосе.

«Переоценить важность первого полета человека в космос невозможно», — отметил Александров.