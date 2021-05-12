Кондитеры не увидели смысла в ограничениях на пальмовое масло. Но людям оно грозит букетом болячек

Госдума совместно с министерствами создаст меры по ограничению использования пальмового масла в пище. НДС в размере 20% и лишение налоговых льгот не решили проблему, считают власти. Эксперты молочной промышленности посчитали такой шаг целесообразным, а специалисты «сладкой» отрасли не видят смысла в подобных мерах.

Госдума и профильные министерства решили разработать меры по ограничению использования пальмового масла в продуктах. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил в своем Telegram-канале, что о вреде компонента говорят часто, но инициативы по контролю за его добавлением в еду отсутствуют.

Решения по ограничению могут быть разными. Среди них называют изменение технических регламентов на пищевую продукцию. Володин также добавил, что инициативу будут обсуждать совместно с экспертами отрасли.

По мнению спикера Госдумы, лишение налоговых льгот и повышение НДС до 20% не решили проблему. Поставки пальмового масла сначала сократились, но потом через несколько месяцев начали наоборот расти.

Необходимость в ограничениях

Мнения производителей по поводу возможного ограничения разделились. По словам генерального директора Союзмолоко Артема Белова, из общего объема импорта пальмового масла в молочной промышленности используется только 10%, остальные 90% применяются в других индустриях, в первую очередь в кондитерской. Он объяснил «360», что считает целесообразным исключение из технического регламента на молоко и молочные продукты продукцию с заменителями молочного жира.

Это позволит гармонизировать техническое регулирование, которое есть в России, с мировой практикой Артем Белов.

По мнению Белова, ограничение может позитивно повлиять на спрос классической молочной продукции. Он привел в пример изменения в техническом регламенте, из-за которых продукты с заменителем молочного жира не только поменяли свое название, но и стали появляться на отдельных полках в магазине. Из-за этого потребитель стал четко понимать, какой продукт он берет на прилавке.

Белов напомнил, что продукты с заменителем молочного жира, куда может входить пальмовое масло, полностью соответствуют техническим стандартам. По его мнению, наверняка найдутся и те, кто будет готов покупать продукты растительного происхождения.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин заявил, что любое государственное регулирование должно быть взвешенным и обоснованным. В случае с использованием пальмового масла в кондитерской продукции, по его мнению, нет никаких оснований для такого контроля.

«Пальмовое масло в нашей продукции — это высококачественное растительное масло со своими уникальными характеристиками, альтернативы которому нет», — добавил Лашманкин.

Он также отметил, что компонент используют не только в России, но и по всему миру при производстве сладостей и делают это не из желания удешевить конечную продукцию.

Вред и польза пальмового масла

Пальмовое масло, как правило, стоит недорого. Из-за этого его часто используют при создании растительного жира, кондитерских изделий, хлеба и маргарина.

Российские производители мороженого отказались от добавления компонента, но в сладостях пальмовое масло нашло свое широкое применение. Компонент используют для того, чтобы продукты не таяли при комнатной температуре.

Пальмовое масло негативно влияет на обмен жиров в организме, вредит сердечно-сосудистой системе и печени. По мнению диетолога Нурии Диановой, употребление пальмового масла детьми грозит им ожирением и сахарным диабетом.

Польза у добавки есть, но совсем небольшая. По словам диетологов, оно дает энергию человеку, а для организма нужны разные виды жиров, в том числе и насыщенные.