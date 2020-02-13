Россиянам предложили скидку на оплату ЖКХ

Россиянам предложили давать скидки на оплату услуг ЖКХ, если они откажутся от бумажных квитанций. С такой идеей выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.

Депутат в письме министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву заметил, что сейчас россияне имеют право получать квитанции как в электронном, так и в бумажном виде. Причем отказ от бумажного не предусмотрен.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — отметил Чернышов в письме, его цитирует RT.

Депутат добавил, что расходы на ЖКХ все еще составляют весомую статью в бюджете жителей России, так что возможность сэкономить повысила бы их благосостояние. Чернышов предложил отказаться от бумажного носителя для всех коммунальных услуг.

Размер скидки в письме не обговаривается. По мнению Чернышова, это можно будет решить после того, как идею одобрят.

В то же время депутат отметил, что желающие по-прежнему будут получать квитанции на бумаге.