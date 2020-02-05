Названы регионы России, где люди больше всего жалуются на ЖКХ

Жалобы на услуги ЖКХ — привычное явление. Но в России есть несколько регионов, где дела обстоят особенно плохо. Чаще всего жители жаловались на управляющие компании в Тверской, Тульской и Кировской областях. Недовольство, в основном, вызывал вывоз мусора.

Результаты исследования, проведенного Национальным центром «ЖКХ Контроль», опубликовала «Российская газета». Тройку лидеров в сомнительном рейтинге открыла Тверская область. На деятельность ЖКХ пожаловались 14,6% жителей региона. Они также недовольны вывозом мусора (10,7%), и капитальным ремонтом (7,8%). Всего из области поступило 2474 жалобы.

Жители Тульской области, занявшей вторую строчку списка, подали в 2019 году 1972 жалобы. Большинство (40,2%) связаны с уборкой мусора. Содержание домов недовольны 15,2% жалобщиков, оплатой услуг еще 15%, и управлением домами 6,2% жителей.

Закрыла тройку лидеров Кировская область. Ее жители в основном недовольны благоустройством дворов (48,6%), качеством услуг (20,2%) и их оплатой (8,5%).

В середине января НП «ЖКХ Контроль» по результатам 2019 года сообщили, что россияне больше всего были недовольны содержанием жилых домов.