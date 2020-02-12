Жители поселков и деревень Московской области получат скидку в 20% за вывоз мусора

Скидка в размере 20% появится в коммунальной платежке у жителей поселков и деревень Московской области. Речь идет о тех собственниках, кто пользуется муниципальными контейнерными площадками. То есть теми, которыми пользуется весь поселок.

Скидка в 20% за вывоз мусора — это весомый повод для мотивации каждого жителя населенного пункта. Если все отходы будут отсортированы по синим и серым бакам, то региональный оператор автоматически уменьшит сумму платежа для всех. Для получения скидки не нужно собирать справки, писать заявления, перерасчет сделают автоматически.

«Региональный оператор будет фиксировать правильный сбор отхода, на конкретной контейнерной площадке. И собственники получат единый платежный документ с утвержденной скидкой», — сказал Олег Романов, заместитель министра ЖКХ Мосоковской области.

Перерасчет платежек относится к региональному оператору.

«Первая, самая главная оценка у нас — водители, которые приезжают за отходами. Они фотографируют контейнер до и после. И по анализу фотографий будет видно, что внутри лежит», — сказал Андрей Пащенко, заместитель директора ООО «Хартия» в Московской области.

То есть весь поселок должен четко соблюдать правило: смешанные отходы, например, органику — в серый бак. Бумагу, стекло, металл, пластик — в синий.

Источник фото: телеканал «360»

«Если там реально лежат пищевые отходы, то это сразу будет видно. Потому что контейнер сетчатый. Что упрощает, скажем, аналитику эту. Мы предоставляем скидку порядка 3000 счетов, соответственно, в разных муниципальных образованиях. Скидка именно тебе не будет предоставляться, скидка будет предоставлена всем жителям населенного пункта», — сказал Андрей Пащенко, заместитель директора ООО «Хартия» в Московской области.

Если все сходится: вы живете в деревенском доме, пользуетесь муниципальной контейнерной площадкой, и все жители сортируют мусор, то платежка с перерасчетом уже в вашем почтовом ящике.

Источник фото: телеканал «360»

В февральских платежках будет и стопроцентная скидка за услугу по вывозу отходов. Но ее получат только те, кто живет рядом с действующими полигонами. На этом дисконты за вывоз мусора не закончатся. Ведь есть январские поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Важно устранить все несправедливости и перекосы, еще об этом часто говорят в системе оплаты за сбор и вывоз мусора. Дать людям возможность платить ровно за то количество, которое они произвели», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Тем временем, продолжается закрытие мусорных полигонов — 28 из 39 уже не работают. Следующие в очереди — «Ядрово» и «Лесная». Их рекультивируют, как и другие площадки. И все для того, чтобы в 2021 году начать новую, безотходную историю. Когда практически весь мусор будут перерабатывать. Разумеется, с помощью жителей, которые начнут сортировку отходов у себя дома — тогда дело пойдет быстрее. Это ведь несложно: бумагу, стекло, металл, пластик — в синий бак, остальное — в серый.