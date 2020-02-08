Двойные платежки за ЖКХ пришли жителям Красногорска. Что делать в такой ситуации?

Жители одного из районов Красногорска не могут избавиться от недобросовестной управляющей компании, которая долгое время не исполняла свои обязательства перед собственниками. Сначала был незаконченный ремонт в подъездах, неработающие лифты и отсутствие противопожарных датчиков. А теперь жители находят в почтовых ящиках по две квитанции на оплату ЖКХ. Почему так происходит и к кому обращаться в таком случае, разбирался корреспондент «360».

Закрытые помещения неизвестного назначения, недоделанный ремонт в подъездах — инициативная группа жильцов дома в Красногорске больше года пыталась заставить управляющую компанию работать нормально. Но документы людям на руки не выдавали, ремонт так и остался сделанным лишь наполовину. И это — лишь часть претензий от собственников.

Источник фото: телеканал «360»

«Управляющая компания несет перед собственниками ответственность за содержание общедомого имущества и предоставление коммунальных услуг соответствующего качества, предусмотренного нормативами. К сожалению, управляющие компании «ККС» («Красногорская коммунальная система — прим. ред.) и «ДЭЗ» («Дирекция эксплуатации зданий» — прим. ред.) не очень хорошо работали в части предоставления услуг населению и содержания общедомового имущества», — пояснил заместитель заведующего территориальным отделом № 15 жилищной инспекции по городскому округу Красногорск Вячеслав Королев.

Источник фото: телеканал «360»

За долги перед ресурсными организациями жилищная инспекция лишила управляющие компании лицензии. Дому предложили другую управляющую компанию. Это случилось 1 декабря прошлого года. С этого дня в почтовые ящики жителей приходят две одинаковые квитанции — от старых управленцев и новых. Жильцы решили пока не платить никому, но они боятся, что к делу подключится прокуратура. В итоге, инспекторы объяснили жителям, что платить надо тем, кого временно назначили государственные органы. О старых управленцах можно забыть.

Источник фото: телеканал «360»

«Двойных платежных документов не может быть. Начислять и выставлять платежный документ имеет право та управляющая компания, которая включена в реестр лицензий Московской области. Реестр находится в свободном доступе на сайте Госжилинспекции Московской области», — сообщил заведующий территориальным отделом № 15 жилищной инспекции по городскому округу Красногорск Сергей Белянский.

Источник фото: телеканал «360»

С вопросом оплаты — все понятно. Теперь жильцам нужно забрать у старых управленцев ключи от помещений и техническую документацию. Но сделать это будет непросто. Жителям сказали — скорее всего, документы уничтожат. Поэтому к делу подключают Бюро технической инвентаризации и прокуратуру. Инспекторы поясняют — к ним никто не обращался. О наличии долгов знали, потому и лишили лицензии управляющие компании. А потому они призывают — ни в коем случае не верить уговорам управляющих компаний и, тем более, не поддаваться на их попытки угроз. В любой непонятной ситуации — обращаться в отделение жилищной инспекции.

Конечно, все решится не так быстро — впереди суды. Но, по словам жителей, главное — начать. Если вы вдруг попали в такую же или похожую ситуацию, идите в отделение жилищной инспекции, где по вашему заявлению проведут расследование. А при необходимости попросят написать групповое заявление в прокуратуру и помогут добиться справедливости.