    08 февраля 2020, 19:38

    Двойные платежки за ЖКХ пришли жителям Красногорска. Что делать в такой ситуации?

    Алена Сырбу, Дмитрий Степанищев, Ирина Люлина

    Жители одного из районов Красногорска не могут избавиться от недобросовестной управляющей компании, которая долгое время не исполняла свои обязательства перед собственниками. Сначала был незаконченный ремонт в подъездах, неработающие лифты и отсутствие противопожарных датчиков. А теперь жители находят в почтовых ящиках по две квитанции на оплату ЖКХ. Почему так происходит и к кому обращаться в таком случае, разбирался корреспондент «360».
    Двойные платежки за ЖКХ пришли жителям Красногорска. Что делать в такой ситуации?

    Закрытые помещения неизвестного назначения, недоделанный ремонт в подъездах — инициативная группа жильцов дома в Красногорске больше года пыталась заставить управляющую компанию работать нормально. Но документы людям на руки не выдавали, ремонт так и остался сделанным лишь наполовину. И это — лишь часть претензий от собственников.

    Двойные платежки за ЖКХ пришли жителям Красногорска. Что делать в такой ситуации? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Управляющая компания несет перед собственниками ответственность за содержание общедомого имущества и предоставление коммунальных услуг соответствующего качества, предусмотренного нормативами. К сожалению, управляющие компании «ККС» («Красногорская коммунальная система — прим. ред.) и «ДЭЗ» («Дирекция эксплуатации зданий» — прим. ред.) не очень хорошо работали в части предоставления услуг населению и содержания общедомового имущества», — пояснил заместитель заведующего территориальным отделом № 15 жилищной инспекции по городскому округу Красногорск Вячеслав Королев.

    Двойные платежки за ЖКХ пришли жителям Красногорска. Что делать в такой ситуации? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    За долги перед ресурсными организациями жилищная инспекция лишила управляющие компании лицензии. Дому предложили другую управляющую компанию. Это случилось 1 декабря прошлого года. С этого дня в почтовые ящики жителей приходят две одинаковые квитанции — от старых управленцев и новых. Жильцы решили пока не платить никому, но они боятся, что к делу подключится прокуратура. В итоге, инспекторы объяснили жителям, что платить надо тем, кого временно назначили государственные органы. О старых управленцах можно забыть.

    Двойные платежки за ЖКХ пришли жителям Красногорска. Что делать в такой ситуации? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Двойных платежных документов не может быть. Начислять и выставлять платежный документ имеет право та управляющая компания, которая включена в реестр лицензий Московской области. Реестр находится в свободном доступе на сайте Госжилинспекции Московской области», — сообщил заведующий территориальным отделом № 15 жилищной инспекции по городскому округу Красногорск Сергей Белянский.

    Двойные платежки за ЖКХ пришли жителям Красногорска. Что делать в такой ситуации? | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    С вопросом оплаты — все понятно. Теперь жильцам нужно забрать у старых управленцев ключи от помещений и техническую документацию. Но сделать это будет непросто. Жителям сказали — скорее всего, документы уничтожат. Поэтому к делу подключают Бюро технической инвентаризации и прокуратуру. Инспекторы поясняют — к ним никто не обращался. О наличии долгов знали, потому и лишили лицензии управляющие компании. А потому они призывают — ни в коем случае не верить уговорам управляющих компаний и, тем более, не поддаваться на их попытки угроз. В любой непонятной ситуации — обращаться в отделение жилищной инспекции.

    Конечно, все решится не так быстро — впереди суды. Но, по словам жителей, главное — начать. Если вы вдруг попали в такую же или похожую ситуацию, идите в отделение жилищной инспекции, где по вашему заявлению проведут расследование. А при необходимости попросят написать групповое заявление в прокуратуру и помогут добиться справедливости.