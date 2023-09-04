Эксклюзив 04 сентября 2023, 12:18 Россиянам предложили рассчитывать индекс кулебяки вместо бигмака и шаурмы Депутат Журавлев предложил измерять индекс потребительских цен в кулебяках piqsels

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Производители шаурмы пожаловались на подорожание ингредиентов. Депутат Госдумы Алексей Журавлев согласился с тем, что цены на них подскочили за два года почти в полтора раза. В разговоре с «360» он предложил оценивать индекс потребительских цен по более традиционной для россиян кулебяке.

«И в целом признак роста стоимости на продукты питания, и популярность шаурмы, которая в нашей стране стала едва ли не самым популярным фастфудом, который продается буквально на каждом углу <…> — тут есть смысл вмешаться и антимонопольному комитету» — сказал парламентарий.

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По его данным, за последние два года в Москве набор ингредиентов для шаурмы подорожал на 35-40%, а за 10 лет их цены выросли быстрее инфляции. Лаваш подорожал на 20%, мясо — со 170 до 300 рублей за килограмм. Чаще всего менялись цены на овощи.

Алексей Журавлев предложил рассчитывать индекс потребительских цен не по шаурме — блюду Турции и Средней Азии — или американскому бигмаку, а по отечественной кулинарии.

«Нужно индекс привязывать к какому-то исконно русскому произведению кулинарии, такому, как, скажем, блины или пироги: расстегаи, кулебяки. Только вот в уличной еде российских городов этот наш национальный сегмент почему-то почти совсем отсутствует», — сказал он.

Очередной рост цен спрогнозировали в четвертом квартале 2023 года. Экономист Алексей Зубец заявил, что годовая инфляция достигнет 6-6,5%.