Деньги 01 августа 2023, 12:43 Экономист Зубец спрогнозировал рост цен в РФ в конце 2023 года

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В России традиционного роста цен следует ожидать в четвертом квартале текущего года. Такое мнение высказал экономист Алексей Зубец в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, летом уровень инфляции достаточно низкий благодаря доступности плодоовощной продукции, ближе к концу года традиционно произойдет ее увеличение.

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Зубец отметил, что годовая инфляция составит 6-6,5%. Ее рост связан с тем, что большинство россиян массово тратят заработанные деньги в четвертом квартале года.