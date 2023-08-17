Общество 17 августа 2023, 11:31 Аналитики «Контур.Маркета»: за год цена на бургеры поднялась на 6%

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Средняя цена на бургеры в 2023 году увеличилась на 6%, до 200 рублей по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Маркета».

Также в этом году на 3% подорожала шаурма, ее цена выросла до 254 рублей. Кроме того, на 9% поднялась стоимость пиццы «Карбонара», на 7% — пиццы «Четыре сыра».

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Отмечается, что такой рост цен на уличную еду объясняется увеличением стоимости продуктов. Так, куриное мясо, которое используется для приготовления фастфуда, в этом году подорожало на 10%.