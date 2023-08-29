Деньги 29 августа 2023, 03:29 Производители шаурмы заявили об увеличении цен с сентября «Известия»: шаурма подорожает на 10-15% процентов Freepik

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Цены на шаурму могут вырасти на 10-15% с начала осени. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей сетей фастфуда.

По словам собеседников газеты, рост цен на шаурму обусловлен подорожанием куриного мяса. Если в марте оно стоило 220 рублей за килограмм, то в августе цена увеличилась до 330 рублей, а в некоторых регионах — до 390 рублей за килограмм.

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При этом представители Минсельхоза уверяют, что подорожание куриного мяса носит сезонный характер и в сентябре на рынке, напротив, ожидается снижение цен.

В конце августа 40 человек отравились шаурмой в бистро на севере Москвы, 28 из них попали в больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.