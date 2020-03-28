Роспотребнадзор попросил родителей не выпускать детей из дома

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой», — рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Ведомство попросило отказаться от посещения дворовых площадок и парков, не стоит идти в места общественного питания и торговли, даже если найдется что-то открытое. Гулять с детьми, по совету Роспотребнадзора, можно только на собственных площадках, например приусадебных.

В парки, по мнению сотрудников ведомства, ходить можно, но не общаться там с другими взрослыми и детьми. Гулять нужно там, где нет других отдыхающих.

Если выйти из квартиры все-таки нужно, ребенку следует объяснить, что нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам. После возвращения домой нужно тщательно помыть руки, снять одежду, в которой были на улице.