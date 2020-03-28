    28 марта 2020, 07:45

    Роспотребнадзор попросил родителей не выпускать детей из дома

    Юлия Булыгина

    Роспотребнадзор призвал оставить детей дома, а мамочек — не гулять с колясками, да и в целом ограничить контакты детей, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ведомство опубликовало список рекомендаций для родителей на нерабочую неделю.
    Роспотребнадзор попросил родителей не выпускать детей из дома

    «Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой», — рекомендовали в Роспотребнадзоре.

    Ведомство попросило отказаться от посещения дворовых площадок и парков, не стоит идти в места общественного питания и торговли, даже если найдется что-то открытое. Гулять с детьми, по совету Роспотребнадзора, можно только на собственных площадках, например приусадебных.

    В парки, по мнению сотрудников ведомства, ходить можно, но не общаться там с другими взрослыми и детьми. Гулять нужно там, где нет других отдыхающих.

    Если выйти из квартиры все-таки нужно, ребенку следует объяснить, что нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам. После возвращения домой нужно тщательно помыть руки, снять одежду, в которой были на улице.