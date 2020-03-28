Роструд объяснил, как начислят зарплату за выходную неделю

При этом работники, получающие оклад, смогут рассчитывать на его полную выплату. А сотрудникам со сдельной системой оплаты положена компенсация. Правила ее выплаты устанавливаются локальными нормативными актами работодателя.

Сотрудники, на которых не распространяются нерабочие дни, будут работать по обычному тарифу, повышенной оплаты им не положено.

На работу выйдут энергетики, сотрудники предприятий водоснабжения, энергоснабжения, ЖКХ, водители, медики, продавцы, работники аптек, Пенсионного фонда, органов власти, журналисты и другие категории граждан.

Для тех, кто пойдет в отпуск во время нерабочей недели, продление отпусков не предусмотрено.

В России с 28 марта по 5 апреля закрываются рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита. Также до 1 июня не будут работать санатории и курортные гостиницы. 52 тысячи туристов, приехавших в Сочи, будут сидеть в своих номерах до отъезда. Закрываются непродовольственные магазины, развлекательные центры, кино, парикмахерские.