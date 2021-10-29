Россиянам объяснили, как возвращать дорогие покупки в закрытые в нерабочие дни магазины

В период нерабочих дней часть магазинов будут закрыты, из-за этого желающие вернуть дорогостоящие покупки могут столкнуться с проблемой, что срок возврата товара к моменту открытия уже истечет. Как поступать в таком случае, рассказала «360» сопредседатель Союза потребителей России по Северо-Западу Галина Козловская.

По словам эксперта, проблемы с возвратом одежды, техники и других товаров, купленных в закрытых в нерабочие дни магазинах, быть не должно. По закону он составляет 14 дней, но на фоне закрытия его должны продлить.

«Срок [возврата товаров] будет продлен, для закрытых магазинов он обязан быть продлен. Думаю, что они не будут отказываться [делать возврат], судиться не придется», — заверила эксперт.

Нерабочие дни по всей России установлены с 30 октября по 7 ноября. Но в некоторых регионах этот режим ввели раньше, например в Москве и Подмосковье он стартовал уже 28 октября.

В это время продовольственные магазины и аптеки будут работать в обычном режиме, а вот магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, будут закрыты. То есть покупку бытовой техники или зимней куртки придется отложить, либо это можно будет сделать в интернет-магазине с доставкой.