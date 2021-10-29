Москвичи стали чаще заказывать еду на дом в первый день нерабочей недели

В первый день нерабочей недели в Москве резко выросло число заказов из ресторанов. Доставкой продуктов на дом жители столицы тоже стали пользоваться чаще.

Сервис Delivery Club зафиксировал 30% рост заказов на дом. Вдвое увеличилось и количество самовывозов, сообщила газета «Известия». Внимание на растущий спрос обратили и в «Яндекс.Еде».

Популярность блюд паназиатской кухни выросла, по данным Delivery Club, на 64%. Грузинские стали покупать на 58% чаще, японские — на 46%. При заказах навынос наибольшим спросом пользуются итальянские блюда, которые покупают на 170% чаще, у бургеров рост составил 162%, у грузинской кухни — 131%.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заметили, что аналогичная ситуация на рынке была и при первых ограничениях. Рост специалисты охарактеризовали «более драматическим».

У интернет-магазинов сейчас повышенная нагрузка. Несмотря на работающие супермаркеты, подчеркнули в АКИТ, люди стараются избегать лишних контактов и заказывают все необходимое онлайн.

Спрос на доставку, по мнению экспертов, скорее всего, останется высоким вплоть до 8 ноября. На выходных продажи навынос будут не такими активными, и в первую неделю ноября замедлятся. Причиной станут длинные праздники: многие в этот период уедут из городов.