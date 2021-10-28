Товары из зарубежных интернет-магазинов станут быстрее доставлять в Россию

Доставка из зарубежных интернет-магазинов в Россию в 2022 году сможет сократиться до одного-двух дней с момента оформления заказа на маркетплейсе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В следующем году запустим пилотный проект, в рамках которого создадим так называемые бондовые склады. Они станут перехватывающими узлами в трансграничной электронной торговле», — рассказал он.

Мишустин пояснил, что на этих складах зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трех лет без таможенного оформления, то есть без уплаты ввозных пошлин, налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей. Это позволит значительно сократить срок доставки товаров покупателю до одного или двух дней с момента его оформления в интернет-магазине.

«Реализация этого проекта расширит возможности торговых интернет-площадок, а люди смогут получать свои покупки быстрее и удобнее», — подчеркнул премьер.