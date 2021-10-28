Нерабочие дни начались в Московской области в четверг, 28 октября. Введенные ограничения должны сократить число социальных контактов и остановить рост заражений коронавирусом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360» призвал жителей области в это время оставаться в кругу только близких людей и максимально ограничить социальные контакты.

Губернатор напомнил, что нерабочие дни в Московской области продлятся до 7 ноября и будут сопровождаться некоторыми ограничениями, которые вызывают вопросы у жителей.

«Наша задача — объяснить, почему мы это делаем и как мы будем работать до 7-го числа. К сожалению, ситуация с ковидом очень сложная, каждый день госпитализируется большое количество наших жителей — более тысячи человек», — рассказал Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что на помощь врачам пришло Минобороны. Военное ведомство не только предоставило парк «Патриот» для организации госпиталя, но также присылает дополнительных медицинских специалистов, которые помогают снизить нагрузку на систему здравоохранения.

«С одной стороны, есть огромное количество людей, которые великолепно себя чувствуют и не испытывают осложнений, недомоганий. Но есть другая сторона медали — большое число выявленных случаев заражения коронавирусом», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что президент России подписал указ о введении дополнительных праздничных дней. Он призвал жителей Московской области провести это время в изоляции, в кругу близких, отказаться от активного образа жизни, чтобы разорвать цепочку заражений и сбить пандемийную волну.

Очевидно, что в эти дни главная задача — находиться в изоляции, быть в кругу близких, не вести активный образ жизни, чтобы разорвать цепочку [заражений], сбить волну. Иначе будет сложно спасать жизни тех, кому это необходимо Андрей Воробьев.

С 28 октября по 7 ноября в Московской области прекратили пускать посетителей в рестораны, бары и кафе. Клиенты могут сделать заказы навынос или доставку. Закрылись непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты и кинотеатры.

Школьники и воспитанники детских садов ушли на каникулы. Для родителей, которым не с кем оставить ребенка, в дошкольных детских учреждениях есть дежурные группы. Студенты колледжей и вузов перешли на удаленное обучение.

За минувшие сутки в Московской области выявили 2639 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 8635 пациентов больницы. Выздоровел после перенесенной инфекции 2951 житель Подмосковья.