Россиянам напомнили о количестве майских выходных

Пятница 29 апреля станет для россиян последним рабочим днем перед майскими праздниками. РИА «Новости» напомнили, сколько дней отдыха есть впереди.

Выходными днями, помимо завтрашней субботы, станут 2 и 3 мая. С 4 мая россияне выходят трудиться с 4 по 6 мая, после чего уходят на праздники в связи с Днем Победы 9 мая и вернутся на работу лишь 11 мая.

Поскольку одним из главных атрибутов майских выходных является шашлык, врач-диетолог Елена Соломатина дала совет россиянам, как правильно приготовить мясо. По ее словам, лучше всего употреблять приготовленное на углях мясо вместе с овощами, которые помогут переварить яства.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова напомнила жителям Подмосковья, что 3 и 10 мая пригородные электрички будут работать по расписанию воскресенья, а 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая — по расписанию субботы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в период с 1 по 3 мая продолжит работать.