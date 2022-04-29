Расписание транспорта Подмосковья изменится на майских праздниках

Расписание общественного транспорта изменится на майских праздниках в Подмосковье. Автобусы 1-го и 8-го числа будут работать по графику воскресенья, а в другие дни до 10-го — по графику субботы.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала, что пригородные электрички 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая будут следовать по расписанию субботы, а 3 и 10 мая — по расписанию воскресенья.

Для удобства жителей, которые отправятся к своим дачным участкам и к местам массового притяжения, в выходные и праздничные дни перевозчики скорректировали расписание Анна Кротова.

На некоторых маршрутах Подмосковья дополнительно запустят автобусы и электрички.

«Уже 1 и 3 мая пройдут православные праздники Красная горка и Радоница, когда ожидается увеличение пассажиропотока на маршрутах к храмам и кладбищам. Ряд перевозчиков запустят 17 дополнительных автобусов», — сообщила Кротова.

Она подчеркнула, что на некоторых маршрутах проезд будет бесплатным.

Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов по бронированию жилья на майские праздники.