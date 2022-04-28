Кремль рассказал о планах Путина на майские праздники

Президент России Владимир Путин намерен работать на майских праздниках, планируются встречи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, у президента эти дни будут рабочие. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли российский лидер работать с 1 по 3 мая. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента также рассказал, что 28 апреля Путин работает в Кремле. У него запланировано несколько телефонных разговоров, а также личных встреч.

Россияне уже через день уйдут на долгие праздники. Официально выходными считаются 30 апреля — 3 мая, а также 7–10 мая. Получается, что следующие рабочие недели будут укороченными.