Накануне длинных майских выходных снова становится актуальным вопрос о том, как правильно готовить шашлыки, чтобы блюдо было вкусным и полезным, а после пикника не было тяжести в животе. Для шашлыка лучше брать рыбу или птицу, но не жарить мясо, а именно запекать, посоветовала в беседе с «360» врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, предпочтение стоит отдать именно курице, индейке или рыбе. Хотя традиционно многие берут свинину или баранину. Но такое мясо очень долго переваривается, создавая большую нагрузку на органы желудочно-кишечного тракта.

«Опять же не нужно жарить шашлыки, шашлыки запекают. Невзирая на то, все время звучит фраза „жарить шашлык“, правильно его запекать. И важно, чтобы не было горелой корочки. Если она образовалась, ее обязательно надо срезать, потому что это канцероген», — подчеркнула Соломатина.

Врач напомнила, что шашлык нужно есть обязательно с овощами, так как они облегчают процесс переваривания мяса. В них много антиоксидантов, клетчатки, поэтому пищеварению будет легче.

«Одно дело — съесть просто мясо, другое дело — мясо с овощами. Желудок получит необходимый объем пищи, гормон голода грелин будет вырабатываться в меньшем количестве, чем если съесть мясо натощак», — отметила она.

Говоря о размере порций, диетолог посоветовала дробить прием на небольшие части. То есть можно съесть пару кусочков мяса, подвигаться, а не за один присест съедать его в больших количествах.

«Если это крупный мужчина, который весит килограммов 100, с развитой мышечной массой и он занимается активной деятельностью или спортом, то размер порции, конечно, будет один. Другое дело, когда это человек ближе к пожилому возрасту, имеет лишний вес, множество заболеваний и со стороны желудочно-кишечного тракта, и сердечно-сосудистые заболевания, тот же атеросклероз или ишемию. Это будет уже другой размер порции шашлыка», — добавила врач.

В среднем, по ее словам, в день можно употребить 200 граммов шашлыка, хотя для крупного человека, который активно занимается спортом, порция может быть и 400 граммов.

«Но лучше не сразу все съесть. А съесть пару кусочков и двигаться», — заключила Соломатина.