Россиянам дали совет, как сохранить здоровье в сложной эпидемической ситуации

Из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом россиянам необходимо сократить походы в общественные места. Нельзя сейчас забывать и про маски, которые значительно понижают риск заражения.

«Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — приводит РИА «Новости» текст сообщения оперативного штаба по борьбе с пандемией 2019-nCoV.

Жестких ограничений в России пока не вводят, поэтому для безопасности нужно соблюдать действующие нехитрые требования: не забывать про СИЗ при выходе из дома, а если уж пришлось оказаться в людном месте, держаться от других подальше.

За минувшие сутки российские медики выявили рекордный прирост случаев COVID-19 (+14 231).

14 октября стало известно о регистрации второй российской вакцины от коронавируса и создании нового лекарства от COVID-19 в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).