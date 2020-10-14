Новое лекарство от коронавируса разработали в России

В России появилось новое лекарство для лечения COVID-19. Препарат воздействует на некоторые участки генома 2019-nCoV и подавляет его развитие в клетках. Препарат разработали в институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы ФМБА.

В агентстве уточнили, что подобные лекарства хоть и представляют собой измененные последовательности генов, побочных эффектов не вызывают.

Сейчас в российских аптеках продаются несколько препаратов для лечения COVID-19. Среди них «Арепливир» и «Коронавир». Такие противовирусные лекарства амбулаторные пациенты с COVID-19 в Москве будут получать бесплатно. Применять подобные препараты можно только по назначению врача.

С сентября в России каждые сутки стали выявлять все больше случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки медики выявили рекордное число случаев COVID-19 — 14 231.