Новый рекорд по выявленным за сутки случаям COVID-19 установлен в России

В России за сутки выявили 14 231 случай COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии это новый рекорд. Всего в стране зафиксировали 1 340 409 инфицированных.

Полностью поправились за последние 24 часа 7920 человек. Победить коронавирус удалось 1 039 705 россиянам. Скончались еще 239 больных COVID-19 — на пять человек меньше показателя вторника. Инфекция унесла жизни 23 205 заразившихся.

В Москве у врачей стало на 4573 коронавирусных пациента больше, в Санкт-Петербурге — на 602, в Московской области — на 429. В пятерке регионов по подтвержденным за сутки случаям по-прежнему находятся Ростовская и Нижегородская области, где зафиксировано 280 и 277 заразившихся соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Российская столица оказалась в топ-10 регионов по коэффициенту распространения коронавируса на 14 октября. Москва с показателем 1,26 находится на последнем месте. Первые три позиции — у Забайкальского края (1,43), Рязанской (1,40) и Псковской (1,35) областей. Далее следуют Новосибирская область (1,33) и Тува (1,30). Замыкают список вместе со столицей РФ Томская область (1,30), Ненецкий автономный округ (1,30), Пензенская область (1,29) и Мордовия (1,26).

На 14 октября, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели уже более 51,8 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За день сделано 436 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 276 164 человека из-за подозрения на коронавирус.

У российских медиков появится новое лекарство от COVID-19. Препарат разработали в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).