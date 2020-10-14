Центр «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса. Третья уже «на подходе», объявил президент России Владимир Путин.

«Новосибирский центр „Вектор“ зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса „ЭпиВакКорона“», — заявил Путин.

Третьим препаратом является вакцина, над которой работает Институт имени Чумакова.

Первой в мире вакциной от коронавируса стал российский препарат «Спутник V». Его разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Сейчас «Спутник V» проходит пострегистрационное тестирование. У жителей Москвы есть возможность стать добровольцами.

Президент подчеркнул необходимость увеличения производства двух российских вакцин от COVID-19. В первую очередь ими нужно обеспечить РФ.

Эпидемическая ситуация с коронавирусом остается непростой в России. Так, 14 октября в стране зафиксировали новый рекорд по числу заражений. За сутки инфекция подтвердилась у 14 231 человека. За все время эпидемии COVID-19 нашли у 1 340 409 россиян. Выздороветь удалось 1 039 705 пациентам, жертвами коронавируса стали 23 205 заболевших.