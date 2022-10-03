Россия не будет вводить визы для украинцев | 360°

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Россия не будет вводить визы для украинцев

Замглавы МИД РФ Иванов: страна не намерена вводить визы для граждан Украины

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Россия пока не собирается вводить визы для граждан Украины. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов, передал ТАСС.

«Нет, таких планов нет», — сказал он.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никогда не прогнется под давлением и не подчинится диктату США, и американским властям хорошо это известно. Дипломат подчеркнул, что санкции против России в первую очередь вредят всем тем странам, где их принимают.

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Ранее в СМИ появилась информация, что западные страны атакуют Россию сухопутными, воздушными и морскими войсками, если она применит ядерное оружие на Украине. Ранее разговоры о необходимости запретить ядерное оружие сочли информационным вбросом в пользу США.

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