Россия не будет вводить визы для украинцев | 360°

Общество 03 октября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия не будет вводить визы для украинцев Замглавы МИД РФ Иванов: страна не намерена вводить визы для граждан Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия пока не собирается вводить визы для граждан Украины. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов, передал ТАСС.

«Нет, таких планов нет», — сказал он.

Реклама

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никогда не прогнется под давлением и не подчинится диктату США, и американским властям хорошо это известно. Дипломат подчеркнул, что санкции против России в первую очередь вредят всем тем странам, где их принимают.

Реклама

Ранее в СМИ появилась информация, что западные страны атакуют Россию сухопутными, воздушными и морскими войсками, если она применит ядерное оружие на Украине. Ранее разговоры о необходимости запретить ядерное оружие сочли информационным вбросом в пользу США.

0 0 0 0 0 0