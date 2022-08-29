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    29 августа 2022, 13:12

    Разговоры о необходимости запретить ядерное оружие сочли информационным вбросом в пользу США

    Аналитик Колчин: отказ от производства ядерного оружия обсуждается более 50 лет

    Александр Иванов, Дарья Новая

    Международные организации не первый раз высказываются за отказ от ядерного оружия. Подобные предложения они делают ради собственной пользы — инициативы выгодны США и их союзникам. Такое мнение выразил в беседе с «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

    Вопрос об отказе от разработки и производства ядерного оружия, напомнил он, поднимается уже более 50 лет.

    «Главными рупорами этой идеи являются международные организации, в том числе и ООН. Однако [эти идеи] реализуются в первую очередь в интересах определенного круга государств, желающих монополизировать ядерное оружие, ядерный арсенал как главное средство навязывания своей политической воли. Конечно, этим закрытым клубом являются США их союзники», — сказал аналитик.

    Колчин допустил, что именно Соединенные Штаты зачастую являются инициаторами сокращения ядерных арсеналов.

    «Однако, подписывая какие-либо договоренности о совместном сокращении арсеналов, США зачастую игнорируют требования этих договоренностей, что приводит к сокращению боеспособности ядерных арсеналов других стран. В данном случае очередной виток разговоров о сокращении и запрете ядерного оружия является лишь информационным вбросом в пользу США и их союзников», — отметил эксперт.

    Современная геополитическая обстановка показывает, что ядерное оружие сохраняет свою актуальность как оружие сдерживания, добавил собеседник «360».

    «На современном этапе Россия и другие страны, не входящие в натовский кружок по интересам, ради своей безопасности не могут позволить другим навязывать идеи, подрывающие их безопасность», — заключил Колчин.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия. По его мнению, этот тип вооружений должен уйти в историю.