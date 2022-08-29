Разговоры о необходимости запретить ядерное оружие сочли информационным вбросом в пользу США

Международные организации не первый раз высказываются за отказ от ядерного оружия. Подобные предложения они делают ради собственной пользы — инициативы выгодны США и их союзникам. Такое мнение выразил в беседе с «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Вопрос об отказе от разработки и производства ядерного оружия, напомнил он, поднимается уже более 50 лет.

«Главными рупорами этой идеи являются международные организации, в том числе и ООН. Однако [эти идеи] реализуются в первую очередь в интересах определенного круга государств, желающих монополизировать ядерное оружие, ядерный арсенал как главное средство навязывания своей политической воли. Конечно, этим закрытым клубом являются США их союзники», — сказал аналитик.

Колчин допустил, что именно Соединенные Штаты зачастую являются инициаторами сокращения ядерных арсеналов.

«Однако, подписывая какие-либо договоренности о совместном сокращении арсеналов, США зачастую игнорируют требования этих договоренностей, что приводит к сокращению боеспособности ядерных арсеналов других стран. В данном случае очередной виток разговоров о сокращении и запрете ядерного оружия является лишь информационным вбросом в пользу США и их союзников», — отметил эксперт.

Современная геополитическая обстановка показывает, что ядерное оружие сохраняет свою актуальность как оружие сдерживания, добавил собеседник «360».

«На современном этапе Россия и другие страны, не входящие в натовский кружок по интересам, ради своей безопасности не могут позволить другим навязывать идеи, подрывающие их безопасность», — заключил Колчин.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия. По его мнению, этот тип вооружений должен уйти в историю.