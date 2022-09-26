Ответом Запада на применение Россией ядерного оружия окажется удар обычным вооружением | 360°

Мир 26 сентября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

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Viber Ответом Запада на применение Россией ядерного оружия окажется удар обычным вооружением FT: страны НАТО донесли до России план на случай применения ядерного оружия на Украине «Википедия»

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США и страны Евросоюза планируют возможный ответ на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Запад намерен использовать обычные виды вооружений, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на пять анонимных официальных лиц.

«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», — сказано в статье.

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Другой источник, сопоставив понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации между Западом и Москвой, пришел к выводу, что оно разное. По его мнению, границы проходят не там, где представляет себе российское руководство.

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Собеседники издания обратили внимание, что страны НАТО в частном порядке донесли свою позицию до России, описав возможные «удары возмездия» в случае применения страной ядерного оружия.

«Мы донесли похожее сообщение частным образом, особенно детально — по поводу того, какое воздействие это окажет с точки зрения положения России как государства-изгоя, и наших ответных действий», — указано в материале.

Ранее разговоры о необходимости запретить ядерное оружие сочли информационным вбросом в пользу США.

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