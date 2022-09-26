Россия никогда не прогнется под давлением США — МИД | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Мир

26 сентября 2022, 15:39

Россия никогда не прогнется под давлением США — МИД

Замглавы МИД Рябков: Россия никогда не прогнется под давлением США

Читать 360tv в

Россия никогда не прогнется под давлением и не подчинится диктату США, американских властям хорошо это известно. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В США должны осознать, что Россия не подчинится и не прогнется под их диктат. Попытки каких-то ультиматумов в очередной раз провалятся, как и прежде», — сказал дипломат.

Реклама

Замглавы МИД сообщил, что антироссийская политика США становится все более сильной, приближая напряженность между странами к опасной линии. При этом стороны не отказались от двусторонних контактов и находятся на постоянной связи.

Реклама

«Санкционное давление США исчерпало свой потенциал как материально, как и концептуально. Сейчас много кто на Западе уже признал, что эти ограничения никак не работают», — продолжил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что санкции против России в первую очередь вредят всем тем странам, где их принимают.

Ранее в СМИ появилась информация, что западные страны атакуют Россию сухопутными, воздушными и морскими войсками, если она применит ядерное оружие на Украине.

США

Россия

0

0

1

0

0

0

Реклама

Реклама