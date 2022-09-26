Мир 26 сентября 2022, 15:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия никогда не прогнется под давлением США — МИД Замглавы МИД Рябков: Россия никогда не прогнется под давлением США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия никогда не прогнется под давлением и не подчинится диктату США, американских властям хорошо это известно. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В США должны осознать, что Россия не подчинится и не прогнется под их диктат. Попытки каких-то ультиматумов в очередной раз провалятся, как и прежде», — сказал дипломат.

Реклама

Замглавы МИД сообщил, что антироссийская политика США становится все более сильной, приближая напряженность между странами к опасной линии. При этом стороны не отказались от двусторонних контактов и находятся на постоянной связи.

Реклама

«Санкционное давление США исчерпало свой потенциал как материально, как и концептуально. Сейчас много кто на Западе уже признал, что эти ограничения никак не работают», — продолжил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что санкции против России в первую очередь вредят всем тем странам, где их принимают.

Ранее в СМИ появилась информация, что западные страны атакуют Россию сухопутными, воздушными и морскими войсками, если она применит ядерное оружие на Украине.

0 0 1 0 0 0