Россия в ответ на критику предложила США помощь в борьбе с коронавирусом

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отечественные системы диагностирования эффективны. Более того, если Штаты захотят, Россия может помочь им в борьбе с коронавирусом.

«Неприемлемы домыслы о несостоятельности нашей системы диагностирования. Тем более из уст комментаторов, позиционирующих себя экспертами в сфере здравоохранения. Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости, будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — отметил Антонов, его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

По мнению Антонова, «псевдоспециалисты», критикуя Россию, пытаются отвлечь внимание от тяжелой ситуации с коронавирусом в США.

Посол подчеркнул, что правительство России с самого начала пошло на решительные меры, чтобы не допустить распространения болезни. А малое количество заразившихся говорит об эффективности этой работы.

Антонов напомнил, что пандемия коронавируса — глобальная угроза, которая требует совместного ответа. Попытки же использовать эту ситуацию для самопиара «не выдерживают критики».

В России, по официальным данным, 495 случаев заражения коронавирусом, в США — больше 54 тысяч.