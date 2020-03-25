США могут закрыть воздушное пространство из-за коронавируса. Россиянам пора домой

Коронавирус продолжает распространяться по планете. Не исключено, что американские власти закроют воздушное пространство США. Россиян призвали вернуться на родину, пока есть возможность.

Обращение выпустило генеральное консульство России в Нью-Йорке. Информация опубликована на сайте диппредставительства.

«В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США», — подчеркнули в генконсульстве.

Сейчас из Соединенных Штатов в Россию регулярно летают самолеты «Аэрофлота». Дипломаты считают, что соотечественникам следует воспользоваться этой возможностью и вернуться в страну.

«После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка», — подчеркнули в ведомстве.

В генконсульстве напомнили, что россиян эвакуируют только из государств, которые прекратили регулярные рейсы в РФ.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Вскоре инфекция распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, напомнила «Газета.ru».

По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас 421 792 подтвержденных случая заражения. В США инфицированы более 54 тысяч человек.

В России вирус подхватили 495 человек. Бюллетени по коронавирусу стали публиковать в Минобороны.