    25 марта 2020, 05:40

    США могут закрыть воздушное пространство из-за коронавируса. Россиянам пора домой

    Александра Ломейко

    Коронавирус продолжает распространяться по планете. Не исключено, что американские власти закроют воздушное пространство США. Россиян призвали вернуться на родину, пока есть возможность.
    США могут закрыть воздушное пространство из-за коронавируса. Россиянам пора домой

    Обращение выпустило генеральное консульство России в Нью-Йорке. Информация опубликована на сайте диппредставительства.

    «В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США», — подчеркнули в генконсульстве.

    Сейчас из Соединенных Штатов в Россию регулярно летают самолеты «Аэрофлота». Дипломаты считают, что соотечественникам следует воспользоваться этой возможностью и вернуться в страну.

    «После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка», — подчеркнули в ведомстве.

    В генконсульстве напомнили, что россиян эвакуируют только из государств, которые прекратили регулярные рейсы в РФ.

    Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Вскоре инфекция распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, напомнила «Газета.ru».

    По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас 421 792 подтвержденных случая заражения. В США инфицированы более 54 тысяч человек.

    В России вирус подхватили 495 человек. Бюллетени по коронавирусу стали публиковать в Минобороны.