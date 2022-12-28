Общество 28 декабря 2022, 16:56 Россия объявила персоной нон грата одного из дипломатов литовского посольства МИД России: Москва в качестве ответной меры высылает одного из дипломатов посольства Литвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Москва объявила персоной нон грата одного из дипломатов посольства Литвы в России. Об этом сообщили в российском МИД в Telegram-канале.

В среду, 28 декабря, во внешнеполитическое ведомство России вызвали временную поверенную в делах Литвы в РФ Юргиту Цибулскиене. Ей объявили протест из-за необоснованной высылки сотрудника российского посольства в Вильнюсе 1 декабря.

Реклама

«В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata», — сказали в МИД России.

Реклама

Ему нужно покинуть территорию РФ в течение пяти дней, заключили в ведомстве.

Литва враждебно настроена по отношению к России. В середине декабря власти страны заявили, что не собираются делать никаких исключений из девятого пакета антироссийских санкций. Спустя время Пентагон назвал Литву стратегическим партнером в сфере разведки.

Департамент миграции при МВД Литвы подготовил опрос, который должны проходить россияне и белорусы для получения визы. Людей обяжут высказывать свое отношение к ситуации на Украине.