Мир 18 декабря 2022, 05:00 США назвали Литву стратегическим партнером в сфере разведки Пентагон: Литва является стратегическим партнером США в сфере разведки РИА «Новости»

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Представители Минобороны США и Литвы договорились расширить сотрудничество в разведывательной сфере, говорится в распространенном Пентагоном заявлении.

Консультации с участием заместителя министра обороны США по разведке Рональд Малтри и главы оборонного ведомства Литвы Арвидаса Анушаускаса состоялись 17 декабря. Стороны обсудили вопрос обмена разведданными, которые представляют взаимный интерес.

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Американский чиновник назвал Литву «стратегическим партнером в разведывательной сфере». Малтри и Анушаускас также договорились рассмотреть возможность совместного обеспечения безопасности в Арктике.

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