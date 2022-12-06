Мир 06 декабря 2022, 01:04 Литва обяжет россиян проходить опрос о ситуации на Украине для получения визы РИА «Новости»

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Россиян и белорусов решили обязать высказывать свое отношение к ситуации на Украине для получения литовской визы. Специальный опросник подготовил департамент миграции при МВД Литвы.

«Гражданам России и Белоруссии, желающим получить вид на жительство в Литве или национальные визы, обязательно нужно заполнить специальный опросник», — заявили в ведомстве.

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Там подчеркнули, что указанная в анкете информация будет иметь решающее значение при принятии решений, касающихся пребывания в республике. Проходить опрос придется всем россиянам и белорусам старше 18 лет. Если человек откажется отвечать на вопросы или сделает это выборочно, то его заявление не станут рассматривать. Помимо отношения к ситуации на Украине и спецоперации, в документе будут пункты об образовании, предыдущем месте работы, службе в армии и деловых связях.

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Директор департамента Эвелина Гудзинскайте назвала анкету дополнительным фильтром безопасности.