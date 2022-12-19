Мир 19 декабря 2022, 20:49 Литва отказалась делать исключения из антироссийских санкций МИД Литвы: власти республики не станут делать исключений из антироссийских санкций РИА «Новости»

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Власти Литвы не будут делать никаких исключений из девятого пакета антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис. Его процитировал ТАСС.

«Литва не будет делать исключений, потому что мы считаем, что <…> нужно больше санкций, а не меньше», — отметил министр.

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Он провел встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. По ее итогам состоялась пресс-конференция в Мадриде.

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Во время своего выступления Ландсбергис напомнил, что Литва стала одной из стран, предоставившей все необходимое для принятия очередного пакета ограничительных мер Евросоюза. Каждое государство вправе самостоятельно решить, делать ли ему исключения из санкций.

Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что руководство республики поддерживает постоянный контакт с партнерами, чтобы иметь возможность разместить на своей территории больше войск.

Девятый пакет антироссийских санкций утвердили 16 декабря. Введение ограничительных мер одобрил Совет Евросоюза. Основной их задачей в организации назвали усиление давления на Россию. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ответные меры будут отвечать национальным интересам страны.