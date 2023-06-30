Общество 30 июня 2023, 13:36 Россия обеспечит безопасность Севморпути — Лавров Глава МИД Лавров: Россия расширит возможности Севморпути и обеспечит его безопасность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Северный морской путь является национальным маршрутом России, поэтому его возможности будут расширять. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что большая часть Севморпути пролегает по российским территориальным водам и страна обеспечит безопасность этого маршрута.

Реклама

«Задачи функционирования Северного морского пути — это наши задачи. Мы активно занимаемся расширением его возможностей и будем обеспечивать безопасность безусловно», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о планах по развитию Северного морского пути вместе со странами-партнерами. По его словам, к этому проекту проявляют интерес часть государств. Об усилении работы по развитию арктической морской навигации на фоне усиления коммерческого судоходства по Севморпути сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

В начале июня порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, получил статус международного. Его откроют для захода иностранных судов. Это поспособствует созданию новых рабочих мет и развитию Северного морского пути в целом.