14 мая 2023, 12:14
Россия усилит работу по развитию морской навигации в Арктике
Представитель МИД Корчунов заявил о росте иностранных инвестиций в Северный морской путь
Динамичное развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их выход на ведущие места в мировой экономике придаст импульс к развитию коммерческого судоходства по Северному морскому пути. Поэтому Россия усилит работу по развитию арктической морской навигации. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Корчунов.
Дипломат напомнил, что 11 из 17 крупнейших торговых портов мира сегодня находятся в Азии.
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«Для России важность развития арктической морской навигации, особенно в ее восточном направлении, в ближайшее время будет возрастать», — заявил Корчунов.
Он напомнил, что меры для развития Северного морского пути уже приняли. В прошлом году правительство утвердило план, рассчитанный до 2035 года. Кроме того, увеличиваются как отечественные, так и иностранные инвестиции в инфраструктур самых коротких морских трасс из Азии в Европу.
Самый пристальный интерес к развитию Северного морского пути уже проявил Китай на фоне опасений перекрытия действующих сейчас торговых путей в Европу, заявил экономист Алексей Зубец. Он отметил, что азиатская страна рассматривает альтернативный вариант для экспорта своих товаров. При этом Северный морской путь позволит сэкономить время прохода судов.
Россия
МИД РФ
Северный морской путь
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