Мир 14 мая 2023, 12:14 Россия усилит работу по развитию морской навигации в Арктике Представитель МИД Корчунов заявил о росте иностранных инвестиций в Северный морской путь РИА «Новости»

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Динамичное развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их выход на ведущие места в мировой экономике придаст импульс к развитию коммерческого судоходства по Северному морскому пути. Поэтому Россия усилит работу по развитию арктической морской навигации. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Корчунов.

Дипломат напомнил, что 11 из 17 крупнейших торговых портов мира сегодня находятся в Азии.

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«Для России важность развития арктической морской навигации, особенно в ее восточном направлении, в ближайшее время будет возрастать», — заявил Корчунов.

Он напомнил, что меры для развития Северного морского пути уже приняли. В прошлом году правительство утвердило план, рассчитанный до 2035 года. Кроме того, увеличиваются как отечественные, так и иностранные инвестиции в инфраструктур самых коротких морских трасс из Азии в Европу.

Самый пристальный интерес к развитию Северного морского пути уже проявил Китай на фоне опасений перекрытия действующих сейчас торговых путей в Европу, заявил экономист Алексей Зубец. Он отметил, что азиатская страна рассматривает альтернативный вариант для экспорта своих товаров. При этом Северный морской путь позволит сэкономить время прохода судов.