Мир 17 мая 2023, 15:02 Россия будет развивать Северный морской путь со странами-партнерами — Путин Президент Путин: у России есть планы развития СМП вместе со странами-партнерами Unsplash

Читать 360tv в

У России есть планы по развитию Северного морского пути (СМП) вместе со странами-партнерами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«Есть соответствующие планы развития Северного морского пути, в том числе и с нашими иностранными партнерами, которые, как я уже неоднократно говорил, хотят развивать отношения с Россией», — сказал глава государства.

Реклама

Часть государств проявляют интерес к совместной работе с РФ по Северному морскому пути, добавил президент. СМП уже открывается, напомнил он.

«Мы должны думать о будущем», — подчеркнул Путин.

Северный морской коридор — это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Он определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике».

Ранее правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в рамках строительства железной дороги Решт — Астара на территории Исламской Республики. Глава российского государства заявил, что этот участок позволит наладить прямое сообщение по маршруту Север — Юг. Кроме того, его создание позволит не только расширить ассортимент товаров и ускорить их доставку, но и внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности.