Общество 03 июня 2023, 14:37 Порт Тикси на севере Якутии откроют для захода иностранных судов Правительство России сделало международным порт Тикси в Якутии на Севморпути Freepik

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Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, получил статус международного, его откроют для захода иностранных судов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Решение позволит запустить инвестиционный проект по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. По ожиданиям правительства, его грузооборот составит около 30 миллионов тонн в год. Это также поспособствует созданию новых рабочих мет и развитию Северного морского пути в целом.

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Президент России Владимир Путин ранее заявил о планах по развитию Северного морского пути вместе со странами-партнерами. По его словам, к этому проекту проявляют интерес часть государств. Об усилении работы по развитию арктической морской навигации на фоне усиления коммерческого судоходства по Севморпути сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.