03 июня 2023, 14:37
Порт Тикси на севере Якутии откроют для захода иностранных судов
Правительство России сделало международным порт Тикси в Якутии на Севморпути
Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, получил статус международного, его откроют для захода иностранных судов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
Решение позволит запустить инвестиционный проект по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. По ожиданиям правительства, его грузооборот составит около 30 миллионов тонн в год. Это также поспособствует созданию новых рабочих мет и развитию Северного морского пути в целом.
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Президент России Владимир Путин ранее заявил о планах по развитию Северного морского пути вместе со странами-партнерами. По его словам, к этому проекту проявляют интерес часть государств. Об усилении работы по развитию арктической морской навигации на фоне усиления коммерческого судоходства по Севморпути сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
Якутия
Корабли
Северный морской путь
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